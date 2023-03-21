В Тамбове обесточат более 20 улиц

22 марта в связи с ремонтными работами в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с проведением ремонтов трансформаторной подстанции с 9.00 до 13.00:

- ул. Чкалова, д. 2-142;

- ул. Ласковская, д. 1-137;

- ул. Карьерная, д. 4-153;

- ул. Песчаная, д. 3-129;

- пр. Тихий, д. 1-12;

- ул. Магистральная, д. 24-74;

- ул. Сиреневая, д. 1-17;

- ул. Кленовая, д. 1-76;

- пр. Фруктовый, д. 24-30;

- ул. Вишневая, д. 1-9;

- ул. Рябиновая, д. 1-5;

- ул. Каштановая, д. 1-51.

В связи с обрезкой деревьев с 9.00 до 16.00:

- ул. Н.Вирты, д. 36-123;

- ул. Лысогорская, д. 82-117;

- ул. Трудовая, д. 77-124;

- ул. Подгорная, д. 59-124;

- ул. К.Маркса, д. 278-324;

- пр. Лысогорский, д. 3-22;

- пр. Трудовой, д. 3-20;

- пр. Тульский, д. 23-54;

- ул. Жуковского, д. 3-106.