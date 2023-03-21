В Тамбове обесточат более 20 улиц

22 марта в связи с ремонтными работами в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
В связи с проведением ремонтов трансформаторной подстанции с 9.00 до 13.00:
- ул. Чкалова, д. 2-142;
- ул. Ласковская, д. 1-137;
- ул. Карьерная, д. 4-153;
- ул. Песчаная, д. 3-129;
- пр. Тихий, д. 1-12;
- ул. Магистральная, д. 24-74;
- ул. Сиреневая, д. 1-17;
- ул. Кленовая, д. 1-76;
- пр. Фруктовый, д. 24-30;
- ул. Вишневая, д. 1-9;
- ул. Рябиновая, д. 1-5;
- ул. Каштановая, д. 1-51.
В связи с обрезкой деревьев с 9.00 до 16.00:
- ул. Н.Вирты, д. 36-123;
- ул. Лысогорская, д. 82-117;
- ул. Трудовая, д. 77-124;
- ул. Подгорная, д. 59-124;
- ул. К.Маркса, д. 278-324;
- пр. Лысогорский, д. 3-22;
- пр. Трудовой, д. 3-20;
- пр. Тульский, д. 23-54;
- ул. Жуковского, д. 3-106.