На Моршанском шоссе Тамбова сбили пешехода

Травмированного пешехода госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 20 марта около 17 часов 15 минут в районе дома № 38 Моршанского шоссе Тамбова. 28-летний водитель «RENAULT MEGANE» сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо относительно траектории движения автомобиля.

- В результате аварии пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.