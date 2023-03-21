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НовостиПроисшествия21 марта 2023 10:49

На Моршанском шоссе Тамбова сбили пешехода

32-летний мужчина оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Травмированного пешехода госпитализировали

Травмированного пешехода госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 20 марта около 17 часов 15 минут в районе дома № 38 Моршанского шоссе Тамбова. 28-летний водитель «RENAULT MEGANE» сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу слева направо относительно траектории движения автомобиля.

- В результате аварии пешехода с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.