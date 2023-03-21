В Тамбовской области при столкновении двух машин погибла женщина

На месте аварии скончалась 67-летняя пассажирка одной из машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибла женщина, произошла 20 марта в 8 часов 40 минут на 198 километре автодороги «Воронеж-Тамбов» Тамбовского района. 26-летний мужчина, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН POLO» выехал на встречную полосу, там, где это не запрещено и столкнулся с движущимся навстречу «FIАТ DUСАТО», под управлением 61-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «FIАТ DUСАТО» не пострадал, водителя «ФОЛЬКСВАГЕН POLO» медики осмотрели на месте дорожно-транспортного происшествия, а его 67-летняя пассажирка скончалась на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.