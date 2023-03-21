В Тамбове бывший адвокат попытался отсудить у адвокатской палаты более 2 млн рублей

Суд признал достаточными доказательства, собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области, и вынес приговор бывшему адвокату. Его признали виновным в покушении на мошенничество и фальсификации доказательств.

- После восстановления мужчине статуса адвоката он с целью незаконного обогащения обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с адвокатской палаты более двух миллионов рублей в качестве убытков, которые фактически не понес. В судебном заседании он предоставил сфальсифицированные доказательства - соглашение на оказание юридической помощи гражданину по уголовному делу и документ о расторжении данного соглашения в связи с лишением его статуса адвоката, которые на самом деле с данным лицом не заключались, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд оставил без удовлетворения исковые требования адвоката о взыскании убытков.

Выявить преступную схему помогло участие сотрудников регионального управления ФСБ России.

Фигуранта приговорили к 2 годам 2 месяцам в исправительной колонии общего режима.