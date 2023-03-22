В Тамбовской области прокуратура через суд обязала чиновников позаботиться о захоронении летчиков

В Гавриловском районе прокуратура позаботилась о захоронении летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во время проверки установили, что целостность надгробия захоронения нарушена, а мемориальный знак до настоящего времени не установлен, несмотря на ранее внесенные в адрес администрации района акты реагирования.

По закону ответственность за содержание воинских захоронений на территории РФ лежит на органах местного самоуправления. В итоге прокуратура Гавриловского района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию сельсовета по устранению нарушений закона.

- Судом требования прокурора удовлетворены, - сообщает прокуратура Тамбовской области.