Тамбовчанка фиктивно прописала в своем доме двух иностранцев

21 марта во время очередного рейда по жилому сектору сотрудники миграционного подразделения вместе с участковыми уполномоченными выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания. 62-летняя собственница дома на улице Красной поселка Токаревка осуществила фиктивно прописала двух иностранцев из государства ближнего зарубежья. Она оформила в феврале текущего года их пребывание по своему адресу в миграционном подразделении за определенную плату, заранее зная, что проживать там они не будут. Нарушительница законодательства опрошена, от нее получили признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.