Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 марта 2023 13:36

Тамбовчанка фиктивно прописала в своем доме двух иностранцев

62-летней женщине грозит крупный штраф или до трех лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

21 марта во время очередного рейда по жилому сектору сотрудники миграционного подразделения вместе с участковыми уполномоченными выявили факт незаконной регистрации по месту пребывания. 62-летняя собственница дома на улице Красной поселка Токаревка осуществила фиктивно прописала двух иностранцев из государства ближнего зарубежья. Она оформила в феврале текущего года их пребывание по своему адресу в миграционном подразделении за определенную плату, заранее зная, что проживать там они не будут. Нарушительница законодательства опрошена, от нее получили признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ, женщине грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.