Тамбовчанину не удастся избежать наказания за кражу с проникновением в жилище

В прошлом году Староюрьевский районный суд прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении 29-летнего жителя района, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина имел непогашенную судимость по предыдущему приговору, что, по закону, исключало прекращение в его отношении уголовного дела.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой области на постановление суда принесено представление с требованием о его отмене, которое судом кассационной инстанции рассмотрено и удовлетворено.

- Вышестоящий суд отменил незаконное постановление Староюрьевского районного суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение для постановления по делу законного и обоснованного решения, - сообщает прокуратура Тамбовской области.