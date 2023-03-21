В Тамбове выявили 11 нарушений миграционного законодательства

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант - 2023» на территории Ленинского района Тамбова проверено 37 мест пребывания и работы 113-ти иностранных граждан. При это выявлено 11 нарушений миграционного законодательства, в том числе два – в сфере торговли без разрешительных документов.

- Установлен один гражданин Узбекистана, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, в отношении которого судом вынесено решение об административном штрафе и выдворении за пределы страны пребывания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Кроме этого, возбуждено уголовное дело о фиктивной регистрации, в нарушении подозревают жителя областного центра, который зарегистрировал у себя двух иностранцев.

Информацию о нелегалах можно сообщить по телефону доверия 79-09-54.