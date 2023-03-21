Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 6:19

В Тамбове определен перечень мест, куда не будут возвращать бродячих собак после отлова

Шарикам нельзя жить на территориях массового пребывания людей
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове утвержден перечень мест, куда животное не будут возвращать после отлова и стерилизации. В него вошли территории социальных учреждений, больниц и поликлиник, школ и детских садов, детские и спортивные площадки, парки, скверы, рынки, кладбища, вокзалы, развлекательные центры, мусорные площадки, теплотрассы.

- Таким образом, собаки, отловленные в указанных местах, будут в соответствии с законом возвращаться в естественную среду обитания, но по другим адресам, - пояснили в администрации города Тамбова.

Напомним, что с 2020 года истребление бродячих животных запрещено. Сейчас действует программа «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания». В прошлом году в Тамбове через эту процедуру прошло около тысячи собак.

Изначально закон устанавливал, что животные должны возвращаться строго в то место, откуда его изначально взяли. Но практика показала, что даже стерилизованные собаки могут представлять опасность в местах с массовым пребыванием людей.