В Тамбове определен перечень мест, куда не будут возвращать бродячих собак после отлова

В Тамбове утвержден перечень мест, куда животное не будут возвращать после отлова и стерилизации. В него вошли территории социальных учреждений, больниц и поликлиник, школ и детских садов, детские и спортивные площадки, парки, скверы, рынки, кладбища, вокзалы, развлекательные центры, мусорные площадки, теплотрассы.

- Таким образом, собаки, отловленные в указанных местах, будут в соответствии с законом возвращаться в естественную среду обитания, но по другим адресам, - пояснили в администрации города Тамбова.

Напомним, что с 2020 года истребление бродячих животных запрещено. Сейчас действует программа «отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания». В прошлом году в Тамбове через эту процедуру прошло около тысячи собак.

Изначально закон устанавливал, что животные должны возвращаться строго в то место, откуда его изначально взяли. Но практика показала, что даже стерилизованные собаки могут представлять опасность в местах с массовым пребыванием людей.