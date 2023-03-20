Двое жителей Мичуринска получили на незаконной банковской деятельности 7 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей Мичуринска. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

- По версии следствия, в период с марта 2015 года по июнь 2021 года обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 6 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 100 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Доход от незаконной деятельности составил 7 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.