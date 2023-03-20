В Тамбовской области предприниматель организовал показ животных без лицензии

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило в нашем регионе факт использования животных в культурно-зрелищных целях без специального разрешения – лицензии.

- В соответствии с требованиями федерального закона процедуру лицензирования должны пройти все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, - отмечают в ведомстве.

Закон вступил в силу с января 2022 года, с этого времени использовать животных в культурно-зрелищных целях без лицензии нельзя. В связи с этим предпринимателю вынесено предостережение.