Виновника ДТП, в котором тамбовчанка получила тяжелые травмы, будут судить

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Рассказово. Его обвиняют в совершении ДТП, в результате которого девушка получила тяжелые травмы.

- Водитель автомобиля «КИА Рио» в районе дома 8/1 по ул. Зои Космодемьянской/Проезд Новый, нарушив требования Правил дорожного движения, совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть улицы по пешеходному переходу. В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, - поясняют в прокуратуре Тамбовской области.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.