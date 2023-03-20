Осужденному за убийство тамбовчанину отказали в УДО

В Рассказовском районном суде с участием помощника Тамбовского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона рассмотрели ходатайство 66-летнего осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В 2017 году Моршанский районный суд приговорил мужчину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как установлено следствием и судом, в процессе распития спиртных напитков у себя дома осужденный в ходе возникшей ссоры задушил своего знакомого и закопал его тело на территории домовладения.

За период отбывания наказания осужденный нарушал установленный режим содержания, за что имел дисциплинарные взыскания. Указанное, в том числе, свидетельствует о недостижении цели исправления осужденного.

- С учетом позиции прокурора, исследовав характеризующие данные осужденного и иные материалы личного дела, суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, - сообщает прокуратура Тамбовской области.