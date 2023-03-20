Тамбовские старшеклассники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ

Досрочный этап ЕГЭ предназначен для тех, кто не может участвовать в основном

В Тамбовской области проходит досрочный этап единого государственного экзамена. Первыми испытания прошли старшеклассники, которые выбрали для сдачи географию и литературу. ЕГЭ по литературе в Тамбовской области сдали 3 человека. Желающих сдавать географию досрочно не нашлось.

- Для организации ЕГЭ в регионе на базе Центра экспертизы образовательной деятельности открыт пункт проведения экзаменов. Для обеспечения прозрачности процедуры проведения экзамена работает региональный Ситуационный центр. Онлайн и очно контролируют процесс сдачи экзаменов общественные наблюдатели, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Сдать ЕГЭ досрочно могут одиннадцатиклассники, которые по уважительной причине не в состоянии будут прийти на экзамен в основной период, а также выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ-2023 продлится до 19 апреля.

За это время сдать экзамен по русскому языку планирует 21 человек, по математике – 12 человек, по химии – 9 человек. Также есть желающие сдать обществознание, биологию, информатику, английский язык, историю и физику.

Фото правительства Тамбовской области