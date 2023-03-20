В Тамбове планируются отключения света на 9 улицах

21 марта в связи с проведением ремонтных работ планируются отключения электроэнергии по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 не будет света по улицам:

- Чехова, д. 3-35, 71-73;

- пр. Районный, д. 1-19;

- Кольцова, д. 1-22;

- Вагоностроительная, д. 34-64.

В связи с обрезкой деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

с 9.00 до 13.00 обесточат:

- ул. М.Горького, д. 53-108;

- 2-й Комсомольский пр., д. 1-18;

с 13.00 до 16.00:

- ул. Гагарина, д. 40-95;

- ул. Петропавловская, д. 2-16;

- пр. Рубежный, д. 1-9.