Тамбовчанина приговорили к 9 годам колонии за избиение со смертельным исходом

Заместитель прокурора области Эдуард Гиматов поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу 46-летнего жителя Тамбовского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

- Компания знакомых распивала спиртные напитки в квартире у осужденного. В ходе общения один из гостей очень громко разговаривал в ночное время и не реагировал на замечания хозяина по этому поводу, вследствие чего тот, разозлившись, подверг его избиению. Через некоторое время потерпевший собрался домой, вышел из квартиры и в подъезде потерял сознание, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- В результате пострадавший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы и закрытой тупой травмы груди, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Тамбовский районный суд вынес обвинительный приговор. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.