На Тамбовщине отслеживают ситуацию с паводком

В Тамбовской области полным ходом идут работы по ликвидации последствий весеннего половодья. Экстренные службы региона работают круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность жителей. Штаб по ликвидации последствий паводка полностью контролирует ситуацию.

Ранний паводок, по информации исполняющего обязанности министра экологии и природных ресурсов Тамбовской области Альберта Андреева, начался по причине резкого повышения температуры и проливного дождя в марте.

В настоящее время ситуация находится под контролем. 15 марта пройден пик половодья на реке Ворона в Уварове. За сутки с 16 на 17 марта уровень воды на реках Цна в Моршанском районе, Большой Ломовис, Лесной Воронеж, Ворона в Кирсанове повысился от 1 до 36 сантиметров. На остальных реках наблюдалось понижение уровня воды.

Реки Цна в Тамбовском районе, Кариан, Лесной Воронеж, Ворона в городах Кирсанове и Уварово и Савала продолжают оставаться на пойме. Учитывая значительное промерзание земли и прогнозирование положительных дневных и ночных температур воздуха в ближайшие дни возможно повышение уровня рек.

В целом в регионе были готовы к развитию ситуации, для чего своевременно организовали лодочные переправы и объездные пути в тех населенных пунктах, где затопило дороги и мосты. Пока такой способ сообщения с большой землей действует в поселке Лесхимучасток в Мичуринском районе, селе Пеньки в Моршанском районе и селе Перевоз Ржаксинского района.

- Помимо сюрпризов природы ситуацию, например, в областном центре осложняют и такие застарелые проблемы, как неправильное планирование территории под застройку и отсутствие ливневок в новых микрорайонах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В результате жителям в полной мере пришлось испытать на себе последствия половодья.