В Тамбове задержали автомобиль, перевозивший героин

В каждом свертке содержалось 2 грамма героина Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники тамбовского управления наркоконтроля остановили автомобиль, прибывший в Тамбов из соседнего региона. При досмотре были обнаружены и изъяты пакетики с неким веществом. Позже экспертиза показала, что в пакетиках везли героин общим весом более 160 грамм.

В отношении задержанных – жителей соседнего региона 26 и 27 лет - были возбуждены уголовные дела. В настоящий момент злоумышленники содержатся в тамбовском СИЗО.

- Задержанные приобрели запрещенные вещества бесконтактным способом с целью дальнейшего размещения и получения прибыли незаконным путем на территории Тамбовской области. В результате дальнейших проведенных мероприятий из незаконного оборота были изъяты 9 тайников-закладок, сделанные данными гражданами на территории областного центра. Каждая из таких закладок содержала около двух граммов наркотического средства "героин", - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Работа по выявлению возможных тайников с наркотиками продолжается.