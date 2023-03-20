В Тамбовской области нашли угонщика, который 10 лет скрывался от следствия

В рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» тамбовские полицейские задержали 18 лиц, находящихся в федеральном розыске. Было найдено трое пропавших без вести.

- Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области получили оперативную информацию о возможном местонахождении на территории областного центра 36-летнего жителя Республики Марий Эл, разыскиваемого за совершение угона автомобиля. Полицейские провели оперативные мероприятия, вычислили его местонахождение, задержали и сообщили об этом инициатору розыска – коллегам из Йошкар-Ола, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас мужчина, который 10 лет скрывался от следствия, постоянно меняя место жительство, доставлен по месту совершения преступления.