Житель Орла попытался тать взятку полицейскому на тамбовской трассе

В дежурную часть Рассказово поступила информация о попытке дачи взятки. Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил автомобиль для проверки документов на трассе Тамбов-Пенза. Полицейский заметил отсутствие диагностической карты и пригласил водителя в служебную машину для оформления протокола.

- В патрульном автомобиле нарушитель пытался дать взятку полицейскому, что было сразу пресечено. О попытке дачи взятки была информирована дежурная часть отдела полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отделение внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Деньги были изъяты и приобщены к материалам проверки, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Водителя – 47-летнего мужчину из Орла - могут привлечь к уголовной ответственности. За мелкое взяточничество ему грозит штраф до 200 тысяч рублей либо до года тюрьмы.