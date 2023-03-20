Тамбовских водителей предупреждают о плохой погоде

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует быть предельно аккуратными и внимательными на дороге. Во время образования тумана, выпадения осадков водителям рекомендуется снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.

Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Водителям, не имеющим достаточного опыта управления транспортным средствам в сложившихся погодных условиях, лучше отказаться от поездок.

- Пешеходам Госавтоинспекция рекомендует использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.