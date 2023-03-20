Тамбовчанин расправился с гостем, который не хотел уходить домой

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

27 января этого года в квартире дома по улице Полтавской города Мичуринска обнаружили тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что причиной его смерти стала сочетанная травма тела, множественные переломы ребер и разрывы внутренних органов. Следствием установлено, что накануне обвиняемый встретил своего знакомого и предложил продолжить общение у него в квартире за распитием спиртного. Через некоторое время хозяин стал провожать гостя, который уже находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, домой, но тот не хотел уходить. По этому поводу между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый подверг знакомого избиению и выставил за дверь, после чего лег спать. Через некоторое время, проснувшись, он обнаружил его около квартиры и попросил родственников вызвать скорую помощь. Прибывшие медицинские работники уже констатировали смерть мужчины.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.