Тамбовчане будут получать выплату из средств материнского капитала 5 числа каждого месяца

Начиная с июня 2023 года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Тамбовчане, оформившие такую меру поддержки, начнут получать денежные средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. На сегодняшний день в Тамбовской области выплаты из маткапитала переводят 2 числа. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель. С июня начнут применяться новые правила, и семьям выплаты будут приходить в один день – 5-го числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, ОСФР по Тамбовской области уже до конца марта начнет рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе.

- При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе, - сообщает пресс-служба ОСФР по Тамбовской области. - До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.