Прокуратура начала проверку по факту обрушения дороги в Моршанском районе

Водопропускные трубы не справились с напором воды

Представитель прокуратуры города Моршанска выехал на место происшествия после поступления информации о подтоплении автомобильной дороги «Тамбов-Шацк»-Раево.

- Вода подошла вплотную к кромке дорожного покрытия, а установленные водопропускные трубы не могут обеспечить прохождение талых вод, в связи с чем произошло обрушение дорожного полотна, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

По данному факту прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка деятельности ответственных органов.

Фото прокуратуры города Моршанска