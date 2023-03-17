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НовостиОбщество17 марта 2023 9:39

Прокуратура начала проверку по факту обрушения дороги в Моршанском районе

Дорожное полотно подмыли талые воды
Марина МАКОВЛЕВА
Водопропускные трубы не справились с напором воды

Водопропускные трубы не справились с напором воды

Представитель прокуратуры города Моршанска выехал на место происшествия после поступления информации о подтоплении автомобильной дороги «Тамбов-Шацк»-Раево.

- Вода подошла вплотную к кромке дорожного покрытия, а установленные водопропускные трубы не могут обеспечить прохождение талых вод, в связи с чем произошло обрушение дорожного полотна, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

По данному факту прокуратура начала проверку, в рамках которой будет дана оценка деятельности ответственных органов.

Фото прокуратуры города Моршанска