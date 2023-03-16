На части территорий Тамбовской области стабилизируется паводковая ситуация

Причиной паводка стала не успевшая оттаять земля

В Тамбовской области ликвидируют последствия паводка. Экстренные службы работают круглосуточно.

- Расчистили русло ручья в Уварове, вода из берегов не выходит. Откачали воду в Козьмодемьяновке Гавриловского района. Открыли движение в селе Туровка на автодороге «Дмитриевка – Туровка – Тамбов – Орел». В Тамбовском районе постепенно стабилизируется ситуация в селе Лысые Горы, где подтоплена проезжая часть и низководный мост. На 40 см упал уровень воды в деревне Орловка, где вода из пруда перелилась через плотину, - сообщают в правительстве Тамбовской области.

По-прежнему сложной остается обстановка в отдельных населенных пунктах Знаменского, Мичуринского, Мордовского и Моршанского районов, где из-за подтопления мостов и участков дорог перекрыто движение.

Обильный паводок вызван тем, что не успевшая оттаять почва не может впитать талую и дождевую воду. В Тамбове ситуация усугубляется неправильным планированием территории под застройку и отсутствием ливневок в новых микрорайонах.

Фото правительства Тамбовской области