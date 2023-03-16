В Тамбовской области появился вид мошенничества: «Вас обвинят в государственной измене»

В Тамбовской области появился новый вид телефонного мошенничества. Клиенту банка поступает звонок якобы от сотрудников полиции или ФСБ. Они сообщают, что работник банка украл его персональные данные и переводит средства с его счетов в пользу ВСУ.

- Злоумышленники уточняют, что ответственность за подобные действия все равно ложится на владельца карты. Поэтому он может быть обвинен в госизмене – ему будет грозить до 20 лет лишения свободы, - поясняют в правительстве Тамбовской области.

Дальше все происходит по стандартной схеме – клиента заставляют переводить деньги мошенникам да еще и брать для этого кредиты.