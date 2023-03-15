Тамбовчанина поймали на распространении наркотиков

На улице Полтавской города Мичуринска полицейские задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра у молодого человека полицейские обнаружили 8 свертков с наркотиками, готовыми для распространения бесконтактным путем. Житель Мичуринска рассказал, что в интернете он нашел информацию о возможности заработать незаконным путем, перевел деньги и купил первую партию наркотиков для распространения. Закладчик указал 11 мест, где он сделал тайники с наркотиками для бесконтактного распространения. Вещества направили на физико-химическую экспертизу, которая подтвердила, что изъятым веществом является синтетический наркотик метилэфедрон, известный как «соль». Из незаконного оборота изъяли 22 грамма запрещенного вещества.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, помещении подозреваемого под стражу на период его расследования, устанавливаются куратор и организатор преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.