В Тамбове не будет света на 10 улицах

10 марта в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Так, по информации администрации города Тамбова, с 9.00 до 16.00 не будет света по улицам:

- Усиевича, д. 6-17;

- Авдеева, д. 18-28;

- Желобинского, д. 31-42;

- Осипенко, д. 155-167.

С 9.00 до 13.00 электроэнергию отключат по адресам:

- ул. Н. Вирты, д. 143-157;

- ул. Новоселов, д. 1-15;

- ул. Правды, д. 1-16;

- ул. Щорса, д. 1-14;

- б. Энтузиастов, д. 17-31;

С 13.00 до 16.00 – на ул. Сергеева-Ценского, д. 36-69.