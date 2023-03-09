В Тамбове не будет света на 10 улицах

10 марта в связи с проведением ремонтных работ в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
Так, по информации администрации города Тамбова, с 9.00 до 16.00 не будет света по улицам:
- Усиевича, д. 6-17;
- Авдеева, д. 18-28;
- Желобинского, д. 31-42;
- Осипенко, д. 155-167.
С 9.00 до 13.00 электроэнергию отключат по адресам:
- ул. Н. Вирты, д. 143-157;
- ул. Новоселов, д. 1-15;
- ул. Правды, д. 1-16;
- ул. Щорса, д. 1-14;
- б. Энтузиастов, д. 17-31;
С 13.00 до 16.00 – на ул. Сергеева-Ценского, д. 36-69.