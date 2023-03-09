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НовостиПроисшествия9 марта 2023 12:22

В Жердевском районе состоится суд над ростовчанином, у которого нашли около 5 кг наркотиков

Мужчину обвиняют в попытке заняться продажей запрещенного вещества
Марина МАКОВЛЕВА
У мужчины изъяли 10 свертков с синтетическим наркотиком

У мужчины изъяли 10 свертков с синтетическим наркотиком

В прокуратуре Жердевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 34-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

- По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый с помощью мессенджера нашел работу курьера по незаконному сбыту наркотических средств. Получив от соучастника информацию о местонахождении «закладки» с оптовой партией наркотического средства, обвиняемый прибыл в деревню Крутая Жердевского района, где забрал около 5 кг синтетического наркотика, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Довести дело до конца ростовчанин не смог, его остановили сотрудники наркоконтроля. При досмотре у мужчины изъяли 10 свертков с наркотиками. Уголовное дело рассмотрит Жердевский районный суд.

Фото прокуратуры Жердевского района