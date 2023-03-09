В Тамбовской области будут судить мужчину, который срубил 10 дубов

6 марта огласили обвинительный приговор жителю Никифоровского района, который в октябре 2021 года на участке перегона станций Никифоровка – Сабурово, не заключив в установленном порядке контракта и не получив допуск на проведение соответствующих работ, произвел незаконную рубку и вывоз лесных насаждений – 10 деревьев породы «Дуб черешчатый», находящихся на балансовом учете ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры ЮВДИ Дистанции инженерных сооружений, общим объемом 36,7 куб.м., причинив тем самым ОАО «РЖД» ущерб в особо крупном размере на сумму более 6 миллионов рублей.

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.