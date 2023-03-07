Сотрудница тамбовского банка помогла пенсионеру уберечь накопления от мошенников

За бдительность девушку наградили благодарственным письмом Фото: УМВД по Тамбовской области

Начальник отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову Владимир Дьяков вручил благодарственное письмо сотруднице банка. Девушка помогла задержать преступника.

В отделение обратился клиент, который попросил снять все его сбережения со счетов. Сотрудница банка, зная, что мужчина только недавно сделал вклад, задала мужчине несколько вопросов. По ответам пенсионера девушка заподозрила неладное и убедила клиента не снимать деньги со счета. Вместо этого она позвонила в полицию.

- Выйдя на улицу, она увидела самого злоумышленника, который тут же скрылся на автомобиле, девушка успела запомнить номер автомобиля. Сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника и задержали жителя Воронежской области. В ходе проведения расследования, было установлено, что до посещения банка пенсионер уже передал мошенникам 29 000 рублей, а затем пришел снять деньги со счета. Благодаря бдительности сотрудницы банка и слаженной работе сотрудников полиции преступный замысел злоумышленнику довести до конца не удалось, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении 21-летнего жителя Воронежской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Деньги, которые он успел похитить, будут возвращены законному владельцу.