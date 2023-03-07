В Тамбовской области водитель, по вине которого на женщину упала стрела крана, пойдет под суд

В Инжавинский районный суд поступило уголовное дело в отношении жителя р.п. Инжавино, из-за которого погибла женщина. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года мужчина управлял закрепленным за ним автомобилем ГАЗК-0440-3, который имел неисправность грузоподъемного механизма. Во время движения стрела грузоподъемного оборудования опустилась и ударила по голове женщину, которая двигалась по обочине дороги. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

- В настоящее время уголовное дело распределено и передано судье Инжавинского районного суда для решения вопроса о принятии его к производству, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.