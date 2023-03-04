Хоккейный клуб «Тамбов» сократил отставание от «Химика» в первом раунде Кубка Петрова

Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

В Тамбове состоялся пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова между местным «Тамбовом» и «Химиком» из Воскресенска. Проиграв на своем льду 1:4 и 0:5, наши парни обменялись победами в гостях (5:4 и 0:1). Поэтому на своем льду от «волков» требовалась исключительно победа. И они справились с задачей, не уступив ни в одном из периодов. По разу подмосковный клуб огорчили – Олег Корчагин (19-я, 1:0), Данила Попов (39-я, 2:1), Никита Куракин (50-я, 3:1) и Семен Сухов (60-я, 4:1). Итоговый счет – 4:1 в пользу «Тамбова». Отметим, что самым полезным в составе нашей команды стал Владимир Бобылев – он оформил ассистентский дубль, отдав результативные передачи Куракину и Сухову.

Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу «Химика». Завтра, 5 марта, команды проведут шестой матч в Воскресенске. Начало игры в 13:00.

Напомним, что в четвертьфинал турнира выйдет тот, кто первым одержит четыре победы. Так что любое следующее поражение может стать последним для «волков». Если потребуются седьмой поединок, то он состоятся в Тамбове (8 марта).