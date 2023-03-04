В тамбовскую колонию прислали заказное письмо с наркотиками

Наркотиком пропитали страницы журнала

Сотрудники ИК-4, расположенной в Сосновском районе предотвратили попытку доставки запрещенных веществ на территорию режимного учреждения. При досмотре заказного письма на имя осужденного обнаружен и изъят журнал сканвордов, страницы которого были пропитаны неизвестным веществом.

- По результатам проведенной экспертизы, изъятым веществом являются наркотические средства - мефедрон и метадон общей массой 0,32 грамма, что является значительным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области. – По этому факту проводится проверка.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области