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НовостиОбщество4 марта 2023 12:12

В Мичуринске стартует проект «Дом под крылом»

Центр охраны хищных птиц объявляет набор волонтеров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Центр охраны хищных птиц и развития соколиной охоты «Русский сокол» объявляет набор волонтеров на весну-лето 2023 года для реализации проекта «Дом под крылом». Волонтерский центр будет располагаться на Агробиостанции Социально-педагогического института Мичуринского ГАУ. Официальный старт проекта — 1 апреля.

Подготовительные работы в Мичуринском этнопарке «Соколиный двор» уже идут полным ходом. При реализации проекта более 3 тысяч детей Тамбовской области познакомятся с миром живой природы. Волонтеры проведут более 50 акций, конкурсов, экскурсий экологической направленности, научные исследования орнитофауны Тамбовской области. Под наставничеством орнитологов реализуют программу по изготовлению и размещению в лесах искусственных гнездовий для дневных хищных птиц и сов.

- Приглашаем всех желающих принять участие в реализации проекта в качестве волонтеров. Живое общение с природой, интересные экскурсии в леса, масса позитивных эмоций гарантированы, - говорят организаторы проекта.

Подробнее по телефонам: 8(900)514-87-87 или 8(920)236-З8-З6.