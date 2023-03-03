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НовостиОбщество3 марта 2023 13:11

В Котовске начинается отлов бездомных животных

Хозяевам рекомендуют не выпускать домашних питомцев из поля зрения
Марина МАКОВЛЕВА
Жители могут оставить заявку на отлов бродячих псов

Жители могут оставить заявку на отлов бродячих псов

В Котовске начинается отлов бродячих животных, который продлиться до 30 ноября. По итогам электронного аукциона работы по отлову будет проводить индивидуальный предприниматель.

- Правилами содержания домашних животных на территории города Котовска запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего лица, - напоминают в администрации города.

Питомцы, свободно гуляющие на территории города, могут быть сочтены безнадзорными и отловлены.

В свою очередь, горожане, страдающие от избытка бродячих собак, могут подать заявку в МБУ «Городское хозяйство» на адрес электронной почты gorhozkot@yandex.ru, с обязательным указанием ФИО адресата и номера телефона для связи.

Фото администрации города Котовска