В Котовске начинается отлов бездомных животных

Жители могут оставить заявку на отлов бродячих псов

В Котовске начинается отлов бродячих животных, который продлиться до 30 ноября. По итогам электронного аукциона работы по отлову будет проводить индивидуальный предприниматель.

- Правилами содержания домашних животных на территории города Котовска запрещен выгул домашнего животного без сопровождающего лица, - напоминают в администрации города.

Питомцы, свободно гуляющие на территории города, могут быть сочтены безнадзорными и отловлены.

В свою очередь, горожане, страдающие от избытка бродячих собак, могут подать заявку в МБУ «Городское хозяйство» на адрес электронной почты gorhozkot@yandex.ru, с обязательным указанием ФИО адресата и номера телефона для связи.

Фото администрации города Котовска