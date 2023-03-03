Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 марта 2023 12:01

В одном из районов Тамбовщины установили карантин по бешенству

Вирус выявили у собаки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области выявили очередной случай заболевания бешенством. Ветеринарные специалисты обнаружили вирус в патологическом материале собаки из Староюрьевского района. Ранее, в декабре 2022 года неподалеку в этом районе Тамбовской области также был выявлен вирус бешенства у лисы.

- Государственная ветеринарная служба под контролем сотрудников управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям проводит мероприятия по ликвидации бешенства в соответствии с Ветеринарными правилами, а на территории эпизоотического очага установлен карантин, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.