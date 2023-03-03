В Тамбове с улиц эвакуировали 5 брошенных машин

Машина будет находиться на охраняемой стоянке

В Тамбове с улиц эвакуированы 5 брошенных автомобилей. Машину по адресу улица Рылеева, 75 убрали по жалобам жителей. Ржавая техника начала врастать в землю, в салоне скопился мусор.

Администрация города сообщает, что специалисты пытались найти владельца автохлама, но на объявления никто не отозвался. Машину признали брошенной и отправили на охраняемую стоянку. Владелец еще может заявить свои права на авто. Для этого ему нужно обратиться в Дирекцию городского хозяйства с документами и оплатить расходы на транспортировку.

Фото администрации города Тамбова