Главу одного из сельсоветов Тамбовщины осудили за взяточничество

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего главы сельсовета, расположенного в Пичаевском районе, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в пользу взяткодателя в значительном размере, совершенное главой органа местного самоуправления).

В суде установили, что в апреле 2022 года глава Байловского сельсовета получил взятку в 40 тысяч рублей за оказание содействия своему знакомому мужчине за помощь в покупке недвижимости, находящейся в муниципальной собственности.

- Мужчину приговорили к лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки 1 миллион 200 тысяч рублей, и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 4 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.