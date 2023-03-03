Двое парней из Уварова могут сесть в тюрьму за избиение мужчины

Полицейские Уварова получили дополнительную информацию о причинении вреда здоровью средней тяжести местному жителю. Участковый уполномоченный полиции выявил, что на улице Песчаной села Нижний Шибряй произошла ссора. Двое молодых людей, отдыхавших в кафе, избили 30-летнего посетителя того же заведения.

- Потерпевший был доставлен в райбольницу, где при обследовании ему установили перелом челюсти и закрытую черепно-мозговую травму, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным задержали подозреваемых благодаря записи с камер видеонаблюдения, установленных в кафе.

Агрессорами оказались жители Уварова 18 и 20 лет. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью им может грозить до 3 лет тюрьмы.