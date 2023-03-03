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НовостиПроисшествия3 марта 2023 10:10

В Строителе молодой человек насмерть сбил на переходе женщину

Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд
Марина МАКОВЛЕВА

В прокуратуре Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП.

По версии следствия, 22-летний мужчина ехал за рулем через микрорайон Центральный в поселке Строитель, где на регулируемом переходе сбил пешехода.

- Из-за полученных в результате ДТП телесных повреждений через два дня женщина скончалась, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд для рассмотрения по существу.