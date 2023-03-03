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НовостиПроисшествия3 марта 2023 9:46

Житель Мордовского района попался на незаконной рубке леса

Мужчина срубил для строительства 43 ивы
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Мордовского района поступило сообщение о незаконной рубке леса в деревне Липовка. У окраины населенного пункта полицейские обнаружили свежие спилы, злоумышленник украл и вывез 43 дерева ивы.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли 43-летнего местного жителя, который проживает недалеко от места вырубки. В отделе полиции ранее судимый за кражи мужчина сознался в содеянном, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленник рассказал, что пилил стволы по частям с помощью бензопилы и уносил домой. Древесину мужчина складывал во дворе, чтобы использовать для строительства.

Полицейские изъяли лес, сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.