Житель Мордовского района попался на незаконной рубке леса

В полицию Мордовского района поступило сообщение о незаконной рубке леса в деревне Липовка. У окраины населенного пункта полицейские обнаружили свежие спилы, злоумышленник украл и вывез 43 дерева ивы.

- В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли 43-летнего местного жителя, который проживает недалеко от места вырубки. В отделе полиции ранее судимый за кражи мужчина сознался в содеянном, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленник рассказал, что пилил стволы по частям с помощью бензопилы и уносил домой. Древесину мужчина складывал во дворе, чтобы использовать для строительства.

Полицейские изъяли лес, сумма материального ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.