В Мучкапском районе фирма хранила химикаты в неподобающей таре

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение природоохранного законодательства по обращению местных жителей. При этом было обнаружено, что организация, работающая с пестицидами и агрохимикатами, заполняет резервуары жидкостью, не предусмотренной проектной документацией. Также вещество не соответствовало сведениям реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю организации представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.