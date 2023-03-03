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НовостиОбщество3 марта 2023 9:01

В Мучкапском районе фирма хранила химикаты в неподобающей таре

Документы на вещество также не были оформлены неправильно
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района проверила исполнение природоохранного законодательства по обращению местных жителей. При этом было обнаружено, что организация, работающая с пестицидами и агрохимикатами, заполняет резервуары жидкостью, не предусмотренной проектной документацией. Также вещество не соответствовало сведениям реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю организации представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены, - рассказали в прокуратуре Мучкапского района.