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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:40

В Инжавинском районе пойдет под суд водитель, нечаянно убивший женщину стрелой подъемного крана

Пострадавшая скончалась на месте ДТП
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор Инжавинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый управлял автомобилем с неисправным грузоподъемным механизмом. На улице 30 лет Победы «стрела» подъемного крана опустилась и ударила по голове пешехода.

- В результате полученных телесных повреждений 53-летняя женщина скончалась на месте ДТП, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

В настоящее время уголовное дело направлено в Инжавинский районный суд для рассмотрения по существу.