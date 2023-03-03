В Инжавинском районе пойдет под суд водитель, нечаянно убивший женщину стрелой подъемного крана

Прокурор Инжавинского района утвердил обвинительное заключение в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, обвиняемый управлял автомобилем с неисправным грузоподъемным механизмом. На улице 30 лет Победы «стрела» подъемного крана опустилась и ударила по голове пешехода.

- В результате полученных телесных повреждений 53-летняя женщина скончалась на месте ДТП, - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

В настоящее время уголовное дело направлено в Инжавинский районный суд для рассмотрения по существу.