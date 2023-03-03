Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:18

Двое жителей Мичуринска разместили в Первомайском 26 закладок с наркотиками

Мужчины планировали продавать запрещенные вещества
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли в поселке Первомайский 26 тайников-закладок с наркотиками. Их разместили на улицах двое жителей Мичуринска 38 и 37 лет. Сами закладчики уже находятся в СИЗО.

- Сотрудникам полиции задержанные пояснили, что приобрели запрещенные вещества бесконтактным способом с целью дальнейшего размещения и получения прибыли незаконным путем на территории Тамбовской области, - сообщают в региональном УМВД.

Наркотики общим весом 26 грамм направлены на экспертизу, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Работа по выявлению возможных тайников-закладок, организованных задержанными, продолжается.