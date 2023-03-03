Два тамбовских фестиваля вошли в «ТОП-50 лучших событий года» в стране

Национальный календарь EventsInRussia.com завершил конкурсный отбор «ТОП-50 лучших событий года». Фестивали «Мичуринские яблони в цвету» и «Вишневарово» вошли в список значимых и интересных событий, которые пройдут в этом году разных уголках нашей страны.

Всего в этом году было подано более 1000 заявок из 70 регионов России. Больше всего событий на конкурс было Тамбовской, Пензенской областями и Ханты-Мансийским автономным округом.

Фестиваль «Мичуринские яблони в цвету» состоится 5 мая. Гостей ждут на площадке Центра развития садоводства имени профессора В.Г. Муханина в селе Новое Тарбеево Мичуринского района.

- Организаторы приглашают всех посетить «самый весенний фестиваль», поймать момент цветения яблонь не только на фотографиях, но и оставить на долгую память впечатления о посещении самого экологически чистого региона России, а также уникальной площадки для проведения фестиваля, окруженной плантациями яблоневых садов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

В середине лета можно поехать в Уварово – «самое вишнёвое место» России, издревле славящееся вишнёвыми садами и своими самобытными культурными традициями. Там 14 июля в Вишнёвом сквере (2 Микрорайон, 1а) развернётся гастрономический фестиваль «Вишневарово».

События-победители получат активную информационную и PR-поддержку в рамках проекта «Национальный календарь событий» в течение всего года.

Список «ТОП-50 лучших событий года» доступен по ссылке https://eventsinrussia.com/topevents.