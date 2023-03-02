С 1 апреля в Тамбове будут набирать первоклашек в новую школу № 2 в микрорайоне «Телецентр»

Предварительная запись в новую школу уже открыта

С 1 апреля в Тамбове начинается прием первоклассников в школы. Своих первых учеников будет набирать новая школа № 2, построенная в микрорайоне «Телецентр» по адресу улица С.И. Савостьянова, 1.

- Сейчас ведется работа по подключению учебного заведения к информационной базе портала Госуслуг. Первоклассников будут принимать в новую школу исключительно в соответствии с закрепленной за ней территорией. Соответствующее постановление подписано и будет опубликовано в ближайшее время, - предупреждают в администрации города Тамбова.

С 1 июня, после завершения учебного года, будет открыт прием учеников во 2-10 классы.

Кстати, предварительная запись в школу уже открыта. Записаться и задать вопросы можно по телефону: (4752)53-58-12 с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Фото администрации города Тамбова