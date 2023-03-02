Тамбовчанин, обвиняемый в избиении, получил реальный срок вместо условного

Приговором мирового судьи 30-летний житель Петровского района признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев тюрьмы условно. Государственный обвинитель не согласился с приговором, посчитав наказание несправедливым, и обжаловал его.

- В обоснование своих доводов прокурор указал, что при вынесении приговора мировым судьей необоснованно применено условное осуждение, так как осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, каждый раз реально отбывал наказание в местах лишения свободы, однако это не привело к его исправлению, свидетельствует об устойчивости преступного поведения и его опасности для общества, - рассказали в прокуратуре Петровского района.

Суд апелляционной инстанции согласился с этими доводами и изменил приговор мирового судьи. Условный срок был заменен реальным заключением в исправительной колонии строгого режима.