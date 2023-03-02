В тамбовской колонии заключенный обвенчался с женой

Венчание прошло в храме на территории колонии

В исправительной колонии №4, расположенной в Сосновском районе, осужденный обвенчался с женой после двух лет брака. С такой просьбой он обратился к начальнику учреждения и священнослужителю, который посещает исправительную колонию. Обряд провели в деревянном храме в честь Святого Иоанна Кронштадтского, расположенного на территории колонии.

- Подобные решения со стороны осужденных способствуют укреплению их социальных связей, а также мотивируют к соблюдению режима отбывания наказания, ведь семья ждет их скорейшего возвращения домой, - говорят в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области