Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 марта 2023 13:04

В тамбовской колонии заключенный обвенчался с женой

До этого супруги были в браке 2 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Венчание прошло в храме на территории колонии

Венчание прошло в храме на территории колонии

В исправительной колонии №4, расположенной в Сосновском районе, осужденный обвенчался с женой после двух лет брака. С такой просьбой он обратился к начальнику учреждения и священнослужителю, который посещает исправительную колонию. Обряд провели в деревянном храме в честь Святого Иоанна Кронштадтского, расположенного на территории колонии.

- Подобные решения со стороны осужденных способствуют укреплению их социальных связей, а также мотивируют к соблюдению режима отбывания наказания, ведь семья ждет их скорейшего возвращения домой, - говорят в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области