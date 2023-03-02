В Тамбове из-за ремонта сетей и обрезки деревьев обесточат 27 улиц

3 марта в связи с проведением ремонтных работ будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

Так, по информации администрации города Тамбова, из-за работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 отключат свет на:

- ул. Усиевича, д. 6-17;

- ул. Авдеева, д. 18-28;

- ул. Желобинского, д. 31-48;

- ул. Осипенко, д. 155-167.

На время ремонта трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 обесточат:

- ул. К. Маркса, д. 334-457;

- ул. Летняя, д. 2-18;

- ул. Жемчужникова, д. 3-58;

- ул. Никифоровская, д. 93-117;

- пр. Никифоровский, д. 2-18;

- ул. Гражданская, д. 7-26;

- ул. Правды, д. 2-58;

- ул. Молодежная, д. 7-26;

- ул. Н. Вирты, д. 143-199;

- ул. Щорса, д. 3-54;

- ул. Новоселов, д. 1-58;

- ул. Воровского, д. 1-58;

- б. Энтузиастов, д. 7-31;

- ул. Высотная, д. 9-28;

с 13.30 до 16.00:

- ул. 3й Высотная, д. 73-78;

- ул. Новоселов, д. 59-96;

- ул. Правды, д. 55-92;

- ул. К. Маркса, д. 408-501;

- ул. Н. Вирты, д. 203-239;

- ул. Щорса, д. 53-89;

- ул. Летняя, д. 56-98;

- ул. Воровского, д. 55-98;

- ул. Шлихтера, д. 1;

- ул. Фиолетова, д. 4-26;

- ул. Социалистическая, д. 55-100;

- ул. Жемчужникова, д. 59-98.

В связи с обрезкой деревьев в зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 13.00 не будет света по улицам:

- Добролюбова, д. 11-28;

- Вагоностроительная, д. 20-59;

- пр. Добролюбова, д. 1-13.